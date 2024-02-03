Созданы необходимые условия для участия избирателей села Забух в голосовании на президентских выборах
Созданный в селе Забух Лачинского района избирательный участок №108 избирательного округа № 121 оснащен всем необходимым для голосования.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Secki-2024.az, здесь установлена кабина для голосования, выделены места для наблюдателей.
В комнате для голосования установлены урны для голосования, подготовлены стол, письменные принадлежности и другие необходимые принадлежности.
Для организации голосования избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок из-за проблем со здоровьем в день выборов, подготовлена мобильная урна для голосования. На доске на участке размещен список избирателей.
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