https://news.day.az/politics/1634347.html Задержан гражданин Чехии, пытавшийся незаконно проникнуть в Азербайджан через Армению
Задержан гражданин Чехии, пытавшийся незаконно проникнуть в Азербайджан через Армению
В Азербайджане задержан гражданин Чехии, незаконно перешедший границу из Армении, передает в субботу Day.Az со ссылкой на информированный источник.
Он был задержан на одном из постов в приграничной с Арменией зоне.
Как отмечает источник, задержанный перешел границу из Армении и прошел заминированную армянами территорию на азербайджанской стороне границы.
Возникает вопрос: как ему удалось пройти через армянские посты, а потом и через заминированные территории целым и невредимым?
Чешская сторона уже проинформирована о задержании.
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