Задержан гражданин Чехии, пытавшийся незаконно проникнуть в Азербайджан через Армению

В Азербайджане задержан гражданин Чехии, незаконно перешедший границу из Армении, передает в субботу Day.Az со ссылкой на информированный источник.

Он был задержан на одном из постов в приграничной с Арменией зоне.

Как отмечает источник, задержанный перешел границу из Армении и прошел заминированную армянами территорию на азербайджанской стороне границы.

Возникает вопрос: как ему удалось пройти через армянские посты, а потом и через заминированные территории целым и невредимым?

Чешская сторона уже проинформирована о задержании.

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