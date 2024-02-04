Странам Запада следует перенять опыт Азербайджана в вопросе проведения выборов

До внеочередных президентских выборов в Азербайджане осталось всего пять дней. Выборы, которые состоятся 7 февраля по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, отличаются своей особой исторической особенностью. Не случайно эти выборы будут организованы также в освобожденных от 30-летней армянской оккупации Карабахском и Восточно-Зангезурском районах.

В настоящее время с большим интересом наблюдаются процессы, ведущие к выборам. При этом для каждого гражданина Азербайджана созданы особые условия для участия в выборах как в стране, так и за рубежом.

Более того, за процессами, связанными с выборами, с интересом наблюдают граждане зарубежных стран. В связи с этим газета Azernews ознакомилась с мнением ряда иностранных экспертов относительно предстоящих выборов, передает Day.Az.

По мнению Дэвида Пэрри, бывшего корреспондента Би-би-си и британского писателя, внеочередные президентские выборы, которые состоятся в независимом и суверенном Азербайджане, сегодня являются полной реальностью. Он с сожалением отметил, что информация о подобном событии в Азербайджане в сегодняшних британских СМИ не соответствует действительности.

"Меня удивляет, что честные новости появляются все реже на экранах нашего британского телевидения. В настоящее время откровенно театральный прием использования молодого чернокожего интервьюера в качестве очевидного голоса объективности при допросе азербайджанских мотивов стал нелепой нормой. Однако тщательно спланированные и явно предвзятые вопросы быстро раскрывают закулисные политические манипуляции для тех, у кого есть уши, чтобы услышать. Таким образом, моя общая реакция на эти внеочередные президентские выборы прямо противоположна реакции основных британских СМИ", - сказал он.

Пэрри также назвал предстоящие выборы единением азербайджанского народа. Он отметил, что, несмотря на проармянскую и предвзятую позицию некоторых западных политиков, выборы в Азербайджане не только проходят демократично, но и создают широкие условия для участия этнических армян в выборах.

"Действительно, они, кажется, были вызваны потому, что Азербайджан впервые объединился, восстановив контроль над Карабахом и семью прилегающими регионами, в то время, как азербайджанцы (в том числе армянского происхождения) имеют право голоса. Каждый фактор является показателем того, что Азербайджан делает дополнительный шаг к демократии западного образца. Это шаг, которому может только аплодировать любой беспристрастный человек во всем мире", - добавил журналист.

Журналист также коснулся предвзятой и антиазербайджанской позиции политиков в Европе. Он особо подчеркнул предвзятую позицию политиков ПАСЕ в отношении Азербайджана и сказал, что многие из них совпадают со взглядами проармянской Франции.

"По ряду причин, идеологических, исторических и других, западные державы склонны скептически относиться к тому, что концепция демократии в современном Азербайджане совпадает с нашим собственным пониманием этого сложного термина. В целом, это лицемерная позиция, если принять во внимание. Имея в виду недавнее бесчеловечное отношение, проявленное британскими и европейскими дипломатами к тем, кто пережил моральное предательство Украины и тотальную катастрофу в секторе Газа.

В любом случае, после разговора с моим коллегой Нилом Уотсоном становится все более очевидным, что наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не были приглашены в Азербайджан, поскольку ПАСЕ бесспорно делала антиазербайджанские заявления. Бесполезное развитие событий, возможно, вызвано удручающе корыстными интересами Франции. По сути, Азербайджан теперь отстранен от текущей сессии ПАСЕ, что еще больше затемняет понятия сравнительной демократии. В совокупности западным державам нужно немного больше смелости и терпения в своих суждениях о многоуровневых исторических процессах", - подчеркнул он.

Британский журналист также оценил наиболее достойного кандидата на пост президента среди политических соперников в Азербайджане. Для этого он охарактеризовал важные события Азербайджана за последние несколько лет, от проведения глобальных мероприятий до строительства армии, а также ее лидерства во внешней политике.

"Если бы у меня была критика в адрес Азербайджана, она, как правило, вращалась бы вокруг его (иногда) всеохватывающего внимания к региональным делам в ущерб глобальным событиям. Более того, меня бы беспокоил тот факт, что в стране есть только один реальный кандидат на предстоящих выборах в связи с тем, что он является лидером Победоносного Азербайджана. Двойные факторы, дающие ряд ложных впечатлений тем, кто толком не знает Азербайджан, а также метафорические боеприпасы для врагов этой отважной республики. В любом случае, я склонен видеть развивающуюся открытость к другим нациям и темам на планетарном уровне за последние 5 лет, а также подлинная чувствительность к различным этническим группам и их уникальным культурам. Все это является очень хорошим предзнаменованием для будущего", - заключил Дэвид Пэрри.