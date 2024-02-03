Все со всеми против всех. Немного о мировой геополитике

Автор: Теймур Атаев

Все же в удивительное время мы живем. Ну, не знаю, может, парадоксальное. Или, скажем, поразительное.

Поразительное - по своей сути с точки зрения непрофессионализма массы политических лидеров. Хотя в последнее время здесь проявляется своего рода сомнение, а не именно ли этот акцент - непрофессионализм - и был основополагающим для продвижения на различного рода ответственные президентские или премьерские кресла ведущих государств мира нынешних лидеров?

Звучит сомнительно? Или, все же, реально?

Повторимся, в парадоксальное время живем. Ну а разве это не парадокс, когда великая страна заранее объявляет, по каким целям и в какое время нанесет удар, заблаговременно именуя его "смертельным", либо смертоносным?

Естественно, через пару дней следует этот удар не на жизнь, а на смерть, который вполне ожидаем. И которого его адресаты не то, что не опасаются, а, скорее, потешаются над его "мягкотелостью".

В ответ же - как поет одна из известных певиц - тишина. Да еще такая звучная. Ноль реакции. Но если и есть реакция, то настолько вялая, что впору задуматься - для кого же весь этот спектакль?

Одни обвиняют других во всех смертных и бессмертных грехах, другие занимаются тем же самым, третьи поддакивают тем и другим.

При этом все в один голос громогласно заявляют, что "мы не хотим войны". Или, быть может, "хотим, но не мы".

Вроде снаряды пущены, вроде авианосцы не выключают двигателей, вроде самолеты-разведчики работают, не покладая крыльев. А в итоге - пляска сценария. Все стреляют во всех. Все отбиваются от всех. И ссылки на какие-то статьи в различных известных мировых агентствах. А там тоже идентичность - единый стиль изложения происходящих или ожидаемых событий.

Однако, где фигурирует реальная смерть - ноль реакции мировой общественности. Вернее, она есть. Но такая же, как и в контексте со страхом перед рекламируемыми под шумок климатическими изменениями. Вроде проблема есть. Вроде озвучена. Но не решается. Может, потому что вроде?

Здесь, к слову, вспоминается, как несколько лет назад все разведки мира в один голос утверждали, что из Ирака одной известной международной организацией, именуемой террористической, незаконно перекачивалась, но без констатации, как это удается преступникам. При этом никто не удосужился написать, а кому продается эта нефть?

И как тут не обратиться к выдающемуся Марио Пьюзо, автору нестареющего и всегда актуальнейшего своей правдой жизни "Крестного отца"? Почему именно к этому произведению? Да потому что он так четко расставил акценты в направлении единоголосия преступного мира, вне зависимости, кто и на какой стороне (на государственной или вроде противоположной).

Но сейчас не о "Крестном отце", а о другом произведении Марио Пьюзо, незаслуженно избежавшим сильной популярности - "Четвертый Кеннеди".

Так вот, как отстраненно Пьюзо предоставлял читателю свои описательные вкрапления, рассказывая об одном миллиардере, незримо управляющим происходящими в на планете процессами: "В штабе его корпорации в Хьюстоне экраны компьютеров воспроизводили огромную карту мира, на которой были видны все бесчисленные нефтяные танкеры, порты, из которых они вышли, и порты назначения, указаны фамилии их владельцев, за сколько куплены и тоннаж каждого. Оудик мог подкинуть любой стране миллиард баррелей нефти с такой же легкостью, как другой сует в ресторане метрдотелю пятидесятидолларовую купюру".

Интересно, не правда ли? Прошу учесть, речь тут далеко не о Хьюстоне или фамилии миллиардера. Вопрос лишь в четкой управляемости всего и вся. Тем более что на сегодня и сейчас ни одна птичка не остается без контроля, ни одно передвижение автомобиля, ни одно движение того или иного человека. Однако, нам пытаются обосновать, что кто-то иногда кого-то не видит, не слышит и не контролирует.

Другие утверждают, что невозможно договориться тем с этими, а этими с теми. Хотя все СМИ пестрят сообщениями, что те встречаются с этими, а эти с теми, но... на другой территории. То есть все открыто, доступно и безо всяких секретов, даже Полишинеля.

Сценарий продолжает работать, а режиссеры уже меняют маршруты международной логистики. Кто-то вдруг возрождается из пепла и начинает пулять направо-налево в некоем цветном море. И все спокойно реагируют, а потом принимают на себя личину кота Леопольда и шепотом призывают жить дружно.

Но на той стороне вроде (опять вроде!) не слышат и продолжают пулять (частенько холостыми). И тут уже какие-то сильные силы сильных стран сильно нервничают и делают последнее многонациональное предупреждение.

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