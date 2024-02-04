Армяне клеют стикеры нациста Гарегина Нжде

Армяне в очередной раз открыто показали свою привязанность к нацистской и фашисткой идеологии.

Как передает Day.Az, в армянском сегменте соцсетей распространяются кадры, на которых жители Еревана расклеивают повсюду портрет пособника нацистов Гарегина Нжде. Ролики сопровождаются "патриотичной" музыкой, давая понять, что армянство не видит ничего позорного в чтении и героизации фашистов.

Как видим, это только на публику армяне могут играть в терпимость, толерантность и христианские ценности. А на самом деле в этой стране царит ксенофобия, шовинизм и нацизм. Поэтому совершенно неудивительно, что ненависть среди "древнейших" против других народов пропагандируется десятилетиями. Это и тюркофобия, и азербайджанофобия, и антисемитизм. Все это господствует в Армении.

Несмотря на то, что на дворе прошла почти четверть XXI века, люди в мире научились уважать друг друга, считаться со взглядами других, но в моноэтнической стране все это сохраняется наряду с процветающим неонацизмом, имеющим исторические для армян корни, ведь популяризация неонацизма является неотъемлемой частью государственной политики Армении.

Напомним, что ранее армяне оскорбили память детей блокадного Ленинграда. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.

В российском внешнеполитическом ведомстве, тем временем, отметили, что Российская Федерация осуждает осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.

"С глубоким сожалением отмечаем, что это далеко не первый случай осквернения монументов, посвященных общим для России и Армении героическим страницам истории. Видим острую реакцию неприятия произошедшего со стороны дружественного армянского народа. Ожидаем того же и от властей республики, а также пресечения подобных проявлений варварства впредь", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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