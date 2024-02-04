Языком чешет Макрон, а башки лишится Пашинян

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Франция манипулирует Ереваном.

Day.Az представляет публикацию:

"Макрон продолжает науськивать Пашиняна. Недавняя поездка французского генерала на армяно-азербайджанскую границу, где он позировал с биноклем - это только одно звено из цепочки событий, заставляющих задуматься.

Таких тревожных звоночков много. Это и недавно созданная французскими консультантами в Армении внешняя разведка, и поток оружия из Индии - кстати, по большей части французского, произведенного по лицензии.

На что надеются? На какую-то провокацию и успех в расчете на то, что Баку занят выборами? Или Ереван хочет провести какую-то быструю военную вылазку, понадеявшись на очередного старшего брата?

Пашинян хоть понимает, что Макрон в погоне за собственными интересами его под виселицу подведет?"

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