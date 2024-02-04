Кадры из Кахраманмараша, где строится «Азербайджанский квартал»

Строительство азербайджанского квартала в турецком городе Кахраманмараш продолжается быстрыми темпами.

Как передает Day.Az, в рамках проекта, реализуемого при поддержке Азербайджана в размере 100 млн долларов, был заложен фундамент нескольких зданий.

Согласно информации, на данный момент также ведется подготовка к строительству других строений.

Было подчеркнуто, что особое значение придается сейсмостойкости будущих зданий, в строительстве используются качественные материалы.

Отметим, что 6 февраля прошлого года на юго-востоке Турции в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6 единицы, которые ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах. Турецкие власти назвали землетрясение "катастрофой века". В результате стихийного бедствия в Турции погибли 50 500 человек.

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