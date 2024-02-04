В Баку назвали число жертв армянского минного террора

С ноября 2020 года жертвами мин, установленных Арменией, стали 343 человека.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети X.

"Опасность мин, установленных Арменией, всегда актуальна. Неспособность партнеров заставить Армению устранить эту угрозу приводит к увеличению числа жертв и ранений. Сегодня в результате взрыва серьезно пострадал мирный житель, ему ампутировали ногу",- говорится в сообщении.