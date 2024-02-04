https://news.day.az/politics/1634477.html В Баку назвали число жертв армянского минного террора
В Баку назвали число жертв армянского минного террора
С ноября 2020 года жертвами мин, установленных Арменией, стали 343 человека.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети X.
"Опасность мин, установленных Арменией, всегда актуальна. Неспособность партнеров заставить Армению устранить эту угрозу приводит к увеличению числа жертв и ранений. Сегодня в результате взрыва серьезно пострадал мирный житель, ему ампутировали ногу",- говорится в сообщении.
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