Армянские "реваншисты": мечты о настоящем, где будущего нет

Автор: Акпер Гасанов

Граждане Армении продолжают задавать вопросы находящемуся в УИУ "Нубарашен" политзаключенному, заместителю председателя РПА Армену Ашотяну. Так начинается новость в ряде армянских СМИ. Вдумайтесь в суть прочитанного! Это в каком же упадочном и жалком состоянии находится соседняя страна, если важной темой обсуждения в ее СМИ являются детали диалога с тем, кто был частью команды посланного еще в 2018 году на политическую свалку Сержа Саргсяна?!

Да, бывший карабахский сепаратист, третий президент РА время от времени и сам подает голос. Он тужится поднять свой навсегда опавший рейтинг, явно рассчитывая на короткую память армянского народа, который с ликованием участвовал в так называемой "шашлычной революции". Ровно на то же самое рассчитывает и бывший министр образования и науки Армении, вице-председателя РПА, член Исполнительного совета РПА Армен Ашотян, который был арестован еще в июне минувшего года.

Тут, правда, нужно отделить мух от котлет. В Армении, которую представители ее руководства беззастенчиво и регулярно называют "маяком демократии", имеют место очевидные репрессии в отношении человека, являющимся открытым политическим оппонентом премьер-министра РА Никола Пашиняна. Еще в конце прошлого года на сей счет высказалась и Европейская народная партия (ЕНП) - правоцентристская, общеевропейская политическая партия, основанная в 1976 году, крупнейшая и ведущая партия европейского парламента, которая включает в себя христианско-демократические, либерально-консервативные партии стран Европы. Так вот она призвала власти РА освободить Армена Ашотяна.

Правда, никаких дальнейших действий в отношении РА, в том числе и со стороны ПАСЕ, где было принято вопиюще несправедливое антиазербайджанское решение, принято не было. И это - очередное доказательство того, как работают пресловутые "двойные стандарты". Готовых искать соринку в глазу Азербайджана, не видя при этом склада бревен в глазах РА, всегда было и будет много.

Но, вернемся непосредственно к Армену Ашотяну.У него решили спросить: "Возможна ли смена власти в этом году?". Причем, как вопрос, так и ответ на этот вопрос был опубликован в армянской прессе. Что доказывает простую вещь - глубина экзистенциального кризиса в Армении просто поразительна. Там до сих пор не могут прийти в себя от краха мифов, которыми армянское общество жило десятилетиями.

Лопнул миф о "непобедимости" армянской армии, о всесилии армянской диаспоры, о способности традиционных покровителей РА воспрепятствовать полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Поиск "виновных" в случившемся в РА протекает с момента окончания 55-дневной войны. Оппоненты действующей власти, ясное дело, винят во всем именно ее и лично Никола Пашиняна.

Ну не Страбона., Геродота и Плиния-младшего же им винить! И вот на этом политическом безрыбье, и пытается напомнить о себе многолетний глашатай воли Сержа Саргсяна. Речи его были, есть и будут заранее прогнозируемыми. Начиная с конца 2020 года "реваншисты" чуть ли не мамой клянутся, что слабы позиции Пашиняна, что растерял он уважение граждан страны, что не в силах он противостоять своему свержению.

"Сегодня энергия самолюбия, чести и справедливости армянского народа распространяется в домах, кухнях, коллективах, повсюду и при удобном случае трансформируется из нынешнего разрозненного состояния в единый и решительный кулак", - утверждает Ашотян.

Он бы еще в спальню и в уборную к своим согражданам заглянул в поисках кулака. И я бы не стал обращать на все эти анекдотические заявления очередного армянского фантаста, если бы он не ляпнул нечто совсем уж нелепое.

"В повседневном разговоре мы, армяне, любим использовать выражение "Я заберу твою боль", которое, если не ошибаюсь, встречается только в армянском языке", - произнес Армен.

Как видим, перед нами очередной пример того, как создается очередной, примитивный миф. Это выражение традиционно, из века в век используется в Азербайджане. И армяне, которые являются пришлым народом, жившим бок о бок с азербайджанцами, банально присвоили себе и его тоже.

А ведь такую примитивную ложь распространяет не сапожник Гарик, а бывший министр образования и науки РА! Представьте себе теперь ход, если так можно выразиться, мыслей рядового гражданина Армении. В расчете на забывчивость которого к преступлениям "карабахского клана" и вещает Ашотян. При этом совершенно очевидно, что надежды Армена и ему подобных совершенно напрасны.

И дело не в том, хороши или плохи Никол Пашинян и его команда, а в том, что "реваншисты" давно и навсегда закрепили за собой репутацию худших из худших, большего из зол. И на этом фоне, Ашотян и иные члены окружения Саргсяна могут до посинения рассуждать о перспективах контрреволюции в РА. Ею в реальности и не пахнет. Могут быть лишь внеочередные выборы в РА, по итогам которых все увидят, как снова лопнул шарик надежд "реваншистов".