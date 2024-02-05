Армяне использовали школу в Ходжалинском районе в качестве склада вооружения

В музыкальной школе в Ходжалинском районе найдены оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, в музыкальной школен села Ханабад сотрудники Ходалинского РОП нашли и изъяли 11 автоматов Калашникова, 3 пулемета марки "ПК", 3 гранатомета "РПГ-7", 10 снарядов гранатомета, 14 запалов, 1 ручной гранатомет "МУХА", 10 пулеметных коробок марки "ПК", 1 газовый поршень пулемета марки "ПК", 4 пулеметные ленты, 35 магазинов для автомата, 4 автоматических прицела, 30 ручных гранат "Ф1", 45 запалов для гранатомета, 1 ручная граната "М-75", 19 820 патронов калибром 5,45-мм и 8050 патронов калибром 7,62-мм.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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