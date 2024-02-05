Международная поддержка для разминирования территорий Азербайджана недостаточна

Международная поддержка разминирования территорий Азербайджана очень мала. Таким образом, четыре процента средств, потраченных на эту деятельность в Азербайджане, поступают от международных организаций.

Об этом в понедельник Trend заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов, отметив, что бывшая линия фронта является одним из самых заминированных мест, передает Day.Az.

"Минный террор Армении против Азербайджана продолжается.

Вчера в результате взрыва мины на территории села Гызылоба Тертерского района пострадал житель села Гарадаглы Алиев Гасанали Шахин оглу (2001 года рождения).

В селе Гызылоба уже который раз происходит взрыв мины. Наши граждане должны строго следовать инструкциям, данным в рамках мероприятий по повышению осведомленности о минах. Потому что на наших освобожденных территориях и на бывшей линии соприкосновения очень велико количество мин, неразорвавшихся боеприпасов. В 2020 году в результате исследований, проведенных после окончания Отечественной войны, выяснилось, что на освобожденных от оккупации территориях находится около полутора миллионов мин и неразорвавшихся боеприпасов. Большое количество мин и боеприпасов можно найти и на территориях, освобожденных в прошлом году в результате антитеррористических мероприятий локального характера.

В октябре прошлого года мы провели мониторинг пограничных территорий Нахчыванской Автономной Республики с Арменией. Мониторинги проводились на границе с Арменией, Турцией и Ираном. Факт наличия мин был зафиксирован только на границе с Арменией. В 2021 году в селе Гуннут Шарурского района, граничащего с Арменией, на мине подорвался человек", - заявил Х.Сафиханов.

Напомним, что с конца войны 2020 года и по настоящее время общее число жертв мин достигло 342 человек, 65 из которых погибли (50 гражданских лиц, 15 военных).

Отметим, что за январь 2024 года на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 40 противотанковых мин, 123 противопехотных мины, 203 неразорвавшихся боеприпаса. Разминировано 734,7 гектара.

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