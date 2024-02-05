Контора Саманты Пауэр раздает подачки для армян Карабаха

Автор: Байрам Эльшадов

Американская шпионская сеть USAID, маскирующаяся под гуманитарную организацию, подкинула Армении помощь. Если верить организации, то помощь выделена для покрытия "базовых нужд". Хотя вызывает сомнение, что столь "внушительный" объем помощи, около 51 доллара на человека, поможет облегчить страдания армян, которые покинули Карабах.

Но и это не самое интересное. Сообщения в армянских СМИ указывают, что помощь американской организации выделена для 19300 человек. Что ставит следующий вопрос о том, почему не была предоставлена помощь остальным? Неужели американцы решили "забыть" об остальных десятках тысяч людей? Или, может, изначально количество людей, которые перебрались в Армению было меньше, чем заявляла армянская сторона? Слишком много вопросов вызывает последний пакет помощи USAID.

А в армянских соцсетях у пользователей появились другие вопросы. Многим не понравилось то, что американская помощь являлась столь "ограниченной". Армянские пользователи считают, что "страдания карабахских армян" несоразмерны помощи в 51 доллар. При этом ряд комментаров задались вопросом о том, действительно ли USAID желает оказать помощь армянам или целью организации является набор политических очков за счет армян.

Подачка конторы Саманты Пауэр, конечно же, отлично смотрится в пресс-релизе, но реальную помощь оказать кому-либо не сможет. Необходимо также учитывать, что армяно-американская бюрократия "съест" еще часть от этого 50 долларов, и в итоге армяне, получившие помощь, смогут купить себе зубную щетку, несколько самых необходимов предметов личной одежды и гигиены. И больше у них средств не останется ни на что.

Таким образом, реальную помощь USAID не окажет армянам. Единственной выигравшей стороной от этого оказывается правительство Армении, которое сохраняет источник валютных поступлений в экономику страны. В каком-то смысле, миграция армян из Карабаха в Армению стала спасением для политических элит, так как это позволило им манипулировать западными правительствами и различными структурами, которые направляют миллионы в Армению.