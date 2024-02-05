Мазахир Панахов отмечает о создании всех условий для проведения голосования

Центральная избирательная комиссия создала все возможности для избирателей, на 1000 участках установлены веб-камеры. В день выборов можно будет наблюдать за процессом на этих участках онлайн.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов во время встречи с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

Председатель ЦИК сообщил, что для наблюдения за выборами в Азербайджане зарегистрировано 790 международных наблюдателей.

Сообщая генеральному секретарю о подготовке к выборам, М.Панахов подчеркнул, что это первые выборы в Азербайджане, которые охватят всю территорию страны. Он отметил, что три организации подали заявки на проведение "exit-poll" на выборах, одна из них - американская Oracle Advisory Group.

Председатель ЦИК также упомянул, что подготовлены справочники, в день голосования к процессу будут привлечены Верховный суд, Аппарат омбудсмена и другие структуры.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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