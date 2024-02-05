Обнародовано количество зарегистрированных наблюдателей в связи с президентскими выборами в Азербайджане

Всего зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей в связи с президентскими выборами.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на встрече с помощником генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по политическим вопросам Йосефом Альдобеа, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

"На каждый избирательный участок приходится 13-14 наблюдателей. У нас более 6 миллионов избирателей. Они будут голосовать на 6537 избирательных участках. Все участки оснащены необходимым оборудованием. Мы создали все условия для комфортного голосования избирателей", - сказал он.

Председатель ЦИК сообщил, что среди наблюдателей на выборах многие международные организации, в том числе ОБСЕ.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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