Генсек СНГ о составе наблюдательной миссии на президентских выборах в Азербайджане
В состав наблюдательной миссии СНГ вошло более 160 наблюдателей.
Об этом сказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
"Цель наблюдательной миссии - обеспечить прозрачное проведение выборов. Наши принципы не изменились. Пока все идет своим ходом, жалоб не поступало. Мы будем выполнять свою работу в качестве наблюдателей. В нашей команде более 160 наблюдателей", - добавил он.
Лебедев также выразил пожелание скорейшего полного обеспечения мира и стабильности в регионе. "Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией необходима. Это хорошо для всех нас", - сказал он.
Генеральный секретарь СНГ подчеркнул, что во имя благополучия и развития людей необходимо достичь согласия, мира.
Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.
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