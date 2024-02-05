Генсек СНГ о составе наблюдательной миссии на президентских выборах в Азербайджане

В состав наблюдательной миссии СНГ вошло более 160 наблюдателей.

Об этом сказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Цель наблюдательной миссии - обеспечить прозрачное проведение выборов. Наши принципы не изменились. Пока все идет своим ходом, жалоб не поступало. Мы будем выполнять свою работу в качестве наблюдателей. В нашей команде более 160 наблюдателей", - добавил он.

Лебедев также выразил пожелание скорейшего полного обеспечения мира и стабильности в регионе. "Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией необходима. Это хорошо для всех нас", - сказал он.

Генеральный секретарь СНГ подчеркнул, что во имя благополучия и развития людей необходимо достичь согласия, мира.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!