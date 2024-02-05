Представители Красного Креста посетили находящихся под арестом сепаратистов

В конце января и начале февраля сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, о которых сообщила азербайджанская сторона.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова, передает Day.Az.

Согласно информации, с задержанными были проведены встречи один на один и созданы условия для общения с их семьями.

В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращение и условия содержания этих лиц. МККК также создает условия для восстановления или продолжения контактов этих лиц со своими семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации относительно посещений передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной.

Напомним, что правоохранительные органы Азербайджана арестовали в Карабахе бывших так называемых "президентов "сепаратистского режима Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего так называемого "министра иностранных дел" Давида Бабаяна, а также так называемого "председателя парламента" Давида Ишханяна, генералов Леви Мнацаканяна, Давида Манукяна и бывшего так называемого "государственного министра" Рубена Варданяна. Все они были доставлены в Баку.

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