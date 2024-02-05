Посол Франции хотела посмеяться над Азербайджаном, а посмеялись в итоге над ней

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Накануне посол Франции в Азербайджане Анн Буайон решила потроллить азербайджанские СМИ и пошутить по поводу освещения в наших медиа событий на Корсике.

"Проснулась. Посмотрела местные сайты. Кажется, на Корсике выборы. А я и не знала", - написала в своем микроблоге в Х французский дипломат.

По всему видно, что госпожа Буайон хотела таким образом показать, что азербайджанские медиа делают из мухи слона и распространяют надуманную информацию. То есть все это до того "высосано из пальца", что она, гражданка Франции, даже не в курсе, что в ее стране что-то такое происходит.

Приятно, конечно, узнать, что госпожа посол просматривает по утрам азербайджанские сайты. Хотя в это мало верится. Скорее всего, ей просто захотелось эдак дипломатично поддеть местные медиа, которые, как ей кажется, лезут не в свои дела и смеют поминать всуе политику Парижа. К сожалению, пост в ее блоге найти уже не удается - видимо, он удален. На запись дипломата последовало несколько десятков комментариев. Не очень приятного содержания. Специфический французский юмор не был оценен подписчиками, и дипломат решила ликвидировать все следы. Правда, опоздала - вездесущие блогеры уже успели заскринить последствия воскресных утренних умственных упражнений французского дипломата.

Мы, кстати, тоже узнаем из французских СМИ много "удивительного" о себе. Особенно часто они пишут в последнее время о каких-то "этнических чистках армян". Надо же, мы тут живем, а впервые об этом слышим. О чем это они?... Посол хочет сказать, что Корсика - это внутреннее дело Франции? Что ж, французская сторона первой перешла эту красную линию. Азербайджан никогда не поддерживал сепаратизм. Независимо от страны. Но та же Франция сделала армянский сепаратизм центральной темой своей внешней политики. Как быть с тем, что Карабах - это внутреннее дело Азербайджана? Французским медиа и демагогам никто не давал права искажать реалии и топонимы суверенного государства, подкармливать сепаратизм, провоцировать и клеветать.

Между прочим, хотя пост Анн Буайон был выражением иронии, и власти, и прочие деятели Франции действительно не желают знать, что происходит в их собственной стране. Они так озабочены чужими проблемами, так заняты разрушением благополучия других стран, что упускают из виду собственную. Франция тонет в навозе и протестах, а ее президент бегает по чужим столицам, лишь бы не показываться на глаза своему народу.

В общем, послу Франции, видимо, в ночь с субботы на выходной приснился плохой сон. Ничего, бывает.