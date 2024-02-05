Миссия наблюдателей от ШОС прибыла в Баку

Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прибыла в Баку для наблюдения за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 7 февраля 2024 года.

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба ШОС.

Согласно информации, миссию наблюдателей возглавляет генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Отметим, что приглашение ШОС для наблюдения за выборами было направлено Центральной избирательной комиссией Азербайджана.

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