Депутат Госдумы о консолидирующем эффекте президентских выборов на азербайджанское общество

Азербайджан после длительного периода наконец вернул свои исконные земли. И именно, в связи с этим, выборы президента - важное и своевременное решение: гражданам Азербайджана на возвращенных территориях необходимо также дать возможность изъявить свою гражданскую волю. Бесспорно, предстоящие президентские выборы послужат дальнейшей консолидации азербайджанского общества.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сайту secki-2024.az сказал российский политический деятель, руководитель межпарламентской группы российско-азербайджанской дружбы, депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев.

По словам депутата Госдумы, политическая стабильность - важнейшая составляющая экономического и социального развития государства, и успехи Азербайджана за последние два десятилетия это наглядно доказывают.

"Можно с уверенностью говорить, что три кита успешности Азербайджана, как независимого государства - это сильная власть, диверсифицированная экономика и опора на национальные интересы при определении ключевых приоритетов во внешней и внутренней политике", - подчеркнул Д. Савельев.

Политик упомянул, что диверсификацию экономики Азербайджан запустил примерно в одно время и с одинаковыми целями, что и Россия, по сути, страны в этом плане опираются на опыт друг друга.

"Это стало возможным во многом благодаря тем доверительным отношениям, которые имеются между нашими странами и народами. И сейчас, когда сфера внимания России сместилась с запада на юг, Баку становится еще более важным стратегическим партнером России. Как итог, потенциал для наращивания взаимной торговли у нас крайне высок. Эксперты сообщают, что внешнеторговый оборот России и Азербайджана в текущем году может быть удвоен. Безусловно, политическая стабильность и сильная власть, которую обеспечивают честные и грамотно организованные выборы, позволят развить все эти начинания", - добавил он.

Отметив, что в Азербайджане все знаковые мероприятия проводятся на неизменно высоком уровне, Дмитрий Савельев выразил уверенность в том, что и в феврале все будет организовано традиционно безупречно.

Он также от всего сердца пожелал щедрой земле Азербайджана, ее доблестному, трудолюбивому народу мира и процветания.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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