https://news.day.az/politics/1634674.html В Ходжалы обнаружены артиллерийские снаряды - ФОТО
В Ходжалы обнаружены артиллерийские снаряды - ФОТО
В ходе осмотра территории в Ходжалинском районе обнаружены артиллерийские снаряды.
Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Согласно информации, обнаруженные инженерными подразделениями азербайджанской армии восемь 122-мм бронебойных, 273 осколочно-фугасных и 285 единиц 122-мм артиллерийских снарядов были вывезены с территории с соблюдением правил безопасности.
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