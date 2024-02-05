В Ходжалы обнаружены артиллерийские снаряды

В ходе осмотра территории в Ходжалинском районе обнаружены артиллерийские снаряды.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, обнаруженные инженерными подразделениями азербайджанской армии восемь 122-мм бронебойных, 273 осколочно-фугасных и 285 единиц 122-мм артиллерийских снарядов были вывезены с территории с соблюдением правил безопасности.

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