Газета "Yeni Şafak" опубликовала статью о предстоящих президентских выборах в Азербайджане
Турецкая газета "Yeni Şafak" опубликовала статью, посвященную предстоящим в Азербайджане президентским выборам.
Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на TurkicWorld, в статье отмечается, что президентские выборы в Азербайджане впервые пройдут на всей территории страны, включая освобожденные от оккупации земли.
"Азербайджан, который благодаря своему важному геополитическому положению и природным ресурсам стал яркой звездой региона, своей политической, экономической и военной мощью является лидером не только на Южном Кавказе, но и завоевал авторитет на международной арене, особенно после победы в Карабахе. Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан добился регулярного и стабильного развития, достиг своей нынешней сильной позиции", - говорится в статье.
Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.
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