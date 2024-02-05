Азербайджан является страной с традицией демократических выборов.

Как сообщает Day.Az, об этом сайту secki-2024.az сказал исполнительный директор аналитического центра "Молодежного форума Кашмира" в Пакистане Заман Бажва.

"За избирательным процессом в Азербайджане внимательно наблюдают также в Пакистане. Прежде всего, отмечу, что избирательный процесс в стране идет в соответствии с демократическими принципами. В частности, условия, созданные для равной борьбы кандидатов, являются образцовыми для других стран", - сказал он.

Эксперт отметил, что история избирательной традиции Азербайджана как первой страны на Востоке, предоставившей избирательное право женщинам, насчитывает столетие. Когда Азербайджан предоставил женщинам избирательное право, в большинстве стран мира, которые в настоящее время считаются передовыми, такого права не было.

"После восстановления независимости Азербайджан еще больше развил традицию демократических выборов. Были достигнуты значительные успехи как в совершенствовании законодательства, так и в организации выборов. Опыт выборов и совершенная законодательная база дают основание говорить о том, что президентские выборы 7 февраля пройдут в условиях полной прозрачности и демократии", - сказал он.

Пакистанский журналист также особо подчеркнул созданные в Азербайджане возможности для участия СМИ в избирательном процессе. "Деятельность СМИ в предвыборном процессе, а также в освещении процесса голосования в день выборов полностью обеспечена. Это пример, который может служить образцом для других стран", - сказал Заман Бажва.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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