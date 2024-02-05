Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью
Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Самира Шарифова и начальника Управления внешней политики Администрации Президента Республики Беларусь Игоря Секрета.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
В ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним уровнем двусторонних связей между Азербайджаном и Беларусью, отмечено, что политический диалог на высшем уровне играет ключевую роль для развития двустороннего сотрудничества во всех сферах.
Особо была подчеркнута текущая положительная динамика сотрудничества двух стран в экономической сфере.
В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями также по международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
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