В Азербайджане за президентские выборами будут наблюдать два представителя ЦИК РФ

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Наталья Бударина и член комиссии Антон Лопатин будут работать в качестве наблюдателей на выборах президента Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома России, передает Day.Az.

"В международном наблюдении [от ЦИК РФ] за выборами [президента Азербайджана] примут участие Наталья Бударина и Антон Лопатин", - говорится в сообщении.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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