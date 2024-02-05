https://news.day.az/politics/1634720.html В Азербайджане за президентские выборами будут наблюдать два представителя ЦИК РФ
В Азербайджане за президентские выборами будут наблюдать два представителя ЦИК РФ
Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Наталья Бударина и член комиссии Антон Лопатин будут работать в качестве наблюдателей на выборах президента Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома России, передает Day.Az.
"В международном наблюдении [от ЦИК РФ] за выборами [президента Азербайджана] примут участие Наталья Бударина и Антон Лопатин", - говорится в сообщении.
Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.
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