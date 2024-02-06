Верим, что президентские выборы в Азербайджане будут проводиться в соответствии с законодательством

Верим, что президентские выборы в Азербайджане, демократической стране, будут проводиться в соответствии с требованиями законодательства. На утро после голосования будет проведена пресс-конференция, на которой будут объявлены результаты.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил глава делегации ТЮРКПА, председатель комиссии по международным отношениям и праву Осман Местен на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым.

Он отметил, что ТЮРКПА поддерживает тесные контакты как с Азербайджаном, так и со странами тюркского мира.

"Мы находимся здесь в знаменательный день дружественного нам Азербайджана. Для нас также имеет особое значение впервые наблюдать за выборами на всей азербайджанской земле. В день голосования мы будем наблюдать за избирательным процессом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. ТЮРКПА рядом с Азербайджаном, и так будет всегда", - добавил О.Местен.

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