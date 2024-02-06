В ЦИК Азербайджана состоялась встреча с делегацией ТЮРКПА

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился сегодня с делегацией Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече председатель ЦИК впервые отметил, что выборы пройдут впервые и на освобожденных территориях.

Он отметил, что избиратели будут голосовать на 26 участках, созданных на этих территориях.

"Мы называем эти выборы - победными", - заявил М.Панахов и проинформировал о кандидатах, которые будут бороться на выборах, а также о количестве избирателей и созданных в Азербайджане избирательных участках, условиях, созданных для избирателей и наблюдателей.

Председатель ЦИК сообщил, что для наблюдения за президентскими выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Глава делегации Парламентской ассамблеи тюркских государств, председатель комиссии по международным отношениям и праву Осман Местен отметил, что ТЮРКПА будет активно наблюдать за выборами. Он также сказал, что ТЮРКПА рядом с Азербайджаном, и так будет всегда.

"Для нас также имеет особое значение впервые наблюдать за президентскими выборами на всей азербайджанской земле. В день голосования мы будем наблюдать выборы на освобожденных от оккупации территориях. Мы верим, что выборы в Азербайджане, демократической стране, будут проводиться в соответствии с требованиями законодательства. 8 февраля мы проведем пресс-конференцию и объявим о наших предварительных результатах", - добавил О.Местен.

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