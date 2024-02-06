Названо число зарегистрированных местных наблюдателей на предстоящих президентских выборах в Азербайджане

Для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане зарегистрировано 89 тысяч 366 местных наблюдателей.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов во время встречи с делегацией ТЮРКПА.

Председатель ЦИК сообщил, что 5 405 из них зарегистрированы в ЦИК, а 83 961 - в окружных избирательных комиссиях.

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