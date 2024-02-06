https://news.day.az/politics/1634820.html Названо число зарегистрированных местных наблюдателей на предстоящих президентских выборах в Азербайджане
Названо число зарегистрированных местных наблюдателей на предстоящих президентских выборах в Азербайджане
Для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане зарегистрировано 89 тысяч 366 местных наблюдателей.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов во время встречи с делегацией ТЮРКПА.
Председатель ЦИК сообщил, что 5 405 из них зарегистрированы в ЦИК, а 83 961 - в окружных избирательных комиссиях.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре