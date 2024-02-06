Наблюдатели ОТГ будут следить за президентскими выборами на освобожденных территориях Азербайджана

Международная миссия по наблюдению за президентскими выборами Организации тюркских государств (ОТГ) начала работу в Азербайджане для наблюдения за президентскими выборами, назначенными на 7 февраля.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на сайт Secki-2024.az, миссия, возглавляемая генеральным секретарем ОТГ Кубаничбеком Омуралиевым, включает в себя должностных лиц секретариата организации, представителей Центральных избирательных комиссий (ЦИК) государств-членов и специалистов стран ОТГ.

Запланированы встречи делегации в МИД и ЦИК Азербайджана.

Наблюдатели ОТГ также будут следить за выборами на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Срок визита делегации в Азербайджане запланирован до 8 февраля.

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