https://news.day.az/politics/1634833.html За президентскими выборами в Азербайджане будут следить наблюдатели из 89 стран - ЦИК
За президентскими выборами в Азербайджане будут следить наблюдатели из 89 стран - ЦИК
790 международных наблюдателей, аккредитованных для наблюдения за избирательным процессом внеочередных президентских выборов в Азербайджане, представляют 72 международные организации.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Джан Минем.
Председатель ЦИК отметил, что упомянутые наблюдатели являются представителями из 89 стран.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре