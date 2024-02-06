Джейун Байрамов обсудил с генсеком ОТГ подготовку к президентским выборам в Азербайджане

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, находящегося с визитом в Азербайджане в связи с наблюдением за внеочередными президентскими выборами.

Как сообщили во вторник Day.Az в МИД, на встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня нынешнего сотрудничества между Азербайджаном и ОТГ, а также подготовка к президентским выборам в Азербайджане.

Было отмечено, что Азербайджан активно работает по расширению сотрудничества в различных сферах (политической, экономической, торговых связей, культурной, гуманитарной и др.) в рамках ОТГ. Также было доведено до сведения, что Азербайджан активно работает над укреплением организации.

В этом направлении было подчеркнуто, что увеличение контактов между странами-членами ОТГ в последнее время создает условия для эффективного использования имеющихся возможностей сотрудничества.

Была выражена уверенность в том, что мероприятия высокого уровня, которые пройдут в этом году в государствах-членах, включая Азербайджан, будут способствовать дальнейшему укреплению организации.

Джейхун Байрамов отметил символическое значение для Азербайджана внеочередных президентских выборов, которые впервые в истории независимости страны совпали с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета. Говоря о подготовительной работе, проделанной МИД в связи с организацией избирательного процесса, Джейхун Байрамов упомянул, что с точки зрения наблюдения за прозрачностью процесса заслуживает похвалы активное участие региональных и международных организаций, в том числе ОТГ в качестве наблюдателя.

Кубанычбек Омуралиев выразил удовлетворение тем, что его очередной визит в Азербайджан совпал с историческими внеочередными президентскими выборами, и выразил уверенность в том, что результаты предстоящих выборов послужат развитию и благополучию Азербайджана.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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