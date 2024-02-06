Завтрашние президентские выборы важны для азербайджанского народа, потому что впервые пройдут на всей территории Азербайджана, признанной на международном уровне.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на пресс-конференции для журналистов председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Он заявил, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут действовать 26 избирательных пунктов.

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