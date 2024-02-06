https://news.day.az/politics/1634875.html Названо число представителей ОБСЕ, которые будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане
Названо число представителей ОБСЕ, которые будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане
Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ находится в Азербайджане уже более месяца. Миссия будет наблюдать за завтрашними президентскими выборами.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.
"Делегация состоит в общей сложности из 266 человек", - сказал он.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре