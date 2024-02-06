На президентских выборах в Азербайджане ожидается явка выше 74 процентов избирателей.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

"В настоящий момент мы не можем точно предсказать, сколько людей придет голосовать. Мы можем лишь приблизительно судить об этом по настроению граждан. Однако я уверен, что процент явки будет выше, чем на прошлых выборах, то есть превысит 74 процента", - отметил он.

Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.

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