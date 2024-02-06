В Азербайджане лицам, не имеющим возможности прибыть в избирательные пункты, будут доставлены урны для голосования

Избирателям, чьи имена указаны в списке избирателей, но не имеющим возможности прийти на избирательные участки, согласно Избирательному кодексу, будут доставлены переносные урны для голосования.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на пресс-конференции для журналистов председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

"Доставка этих урн должна осуществляться под наблюдением и обеспечиваться их безопасность.

После завершения голосования, переносные урны вскрываются и проводится первичный подсчет", - добавил М.Панахов.

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