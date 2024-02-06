Посол Евросоюза обиделся на азербайджанские СМИ

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко написал сегодня в своем микроблоге в Х: "Я сожалею, что в последние дни некоторые СМИ в Азербайджане публикуют абсолютно необоснованные обвинения в адрес Миссии ЕС в Армении [EUMA]. Я подчеркиваю, что EUMA является гражданской, невооруженной миссией, и ее мандат заключается в наблюдении. Присутствие миссии направлено на содействие стабильности и укреплению доверия. ЕС продолжит свои усилия по поддержке мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией".

К чему был этот пост, не очень понятно. Азербайджан с самого начала не приветствовал создание такой миссии у своих границ, и никогда этого не скрывал. С самого начала миссия демонстрировала необъективность, закрывала глаза на армянские провокации и "видела" на азербайджанской стороне то, чего нет. Все наверняка помнят случаи, когда эта самая EUMA выставляла пост в Х, а потом под нажимом своих "гостеприимных" хозяев его удаляла. Взять хотя бы пост о переносе строительства металлургического комбината в Араздеене. Миссия была приглашена наблюдать за процессом демонтажа и сделала об этом запись в соцсетях. Наивные европейцы не знали, что это страшная тайна. К великому позору миссии, пост был удален. И этот случай не единственный. То есть миссия Евросоюза находится в Армении вовсе не для объективного наблюдения за процессами, а для того, чтобы прикрывать армянскую сторону.

И уж, тем более, смешно слышать, что ее присутствие направлено на содействие стабильности и доверию. Кто бы мог подумать? Если вспомнить, как все было на самом деле, то как раз после прибытия миссии ЕС в Армению, армянская сторона осмелела и вооруженные провокации стали еще более наглыми и неприкрытыми. Европейцы закрывали на это глаза, а ситуация тем временем реально дестабилизировалась. Стабильность наступила не благодаря EUMA, а благодаря полному восстановлению Азербайджаном суверенитета над всеми своими территориями. Только после окончательной точки, поставленной нашей армией, наступила тишина. Уже пять месяцев, как на границе царит мир. И европейцы тут не при чем.

А что касается доверия между сторонами, то непонятно, как миссия ЕС намерена его достигать. Азербайджан никак с этой миссией не взаимодействует и в посредники между собой и Арменией ее не выбирал. Похоже, господин Михалко не в курсе реальных задач EUMA, или же его дезинформировали. Повторим - Азербайджан не поддерживает никаких связей с EUMA как с посредником между Баку и Ереваном. Наоборот, ее присутствие и расширение являются раздражающим фактором.

Посол ЕС напрасно обижается. Азербайджанские СМИ не собираются никого шельмовать. Но, уж извините, называть черное белым мы не будем. Как и или закрывать глаза на не устраивающие нас моменты, чтобы, не дай бог, никого не обидеть.