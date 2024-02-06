С обеспечением прозрачности на президентских выборах в Азербайджане нет проблем

Одним из основных требований при проведении президентских выборов является вопрос обеспечения прозрачности. В Азербайджане, как всегда в этом отношении, нет проблем.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции 6 февраля заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Напомнив, что всего для наблюдения за выборами было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей, М.Панахов подчеркнул, что международные наблюдатели, находящиеся среди них, представляют серьезные структуры.

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