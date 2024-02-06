В Конституционном суде Азербайджана с международными наблюдателями обсуждены общие вопросы избирательного процесса

6 февраля в Конституционном суде Азербайджанской Республики состоялась встреча с международными наблюдателями Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе встречи председатель суда Фархад Абдуллаев отметил, что избирательный процесс в стране с каждым годом модернизируется.

Он подробно проинформировал об установленных Конституцией и законами полномочиях и функциях Конституционного суда в связи с выборами Президента Азербайджанской Республики. Было отмечено, что мнения и предложения международных наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ важны для избирательного процесса.

Международные наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ выразили благодарность за предоставленную информацию и рассказали о своей деятельности и целях. Они заявили, что эта встреча в Конституционном суде в преддверии выборов имеет для них особое значение для более глубокого изучения общего процесса.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с предстоящими внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Фархад Абдуллаев выразил уверенность в том, что выборы пройдут демократично, в соответствии с избирательным законодательством, будут справедливыми и прозрачными.

В ходе встречи были обсуждены правовые вопросы, связанные с избирательным процессом.

Во встрече также приняли участие судьи Конституционного суда и ответственные работники аппарата.

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