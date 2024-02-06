https://news.day.az/politics/1634902.html Избиратели за пределами Азербайджана также смогут воспользоваться правом голоса - Мазахир Панахов
Избиратели за пределами Азербайджана также смогут воспользоваться правом голоса - Мазахир Панахов
Избиратели, находящиеся за пределами Азербайджана в день президентских выборов, также смогут воспользоваться правом голоса.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на сайт secki-2024.az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.
Председатель ЦИК отметил, что для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран создано 49 избирательных участков.
"За этими участками закреплены имена более 23 тысяч избирателей", - подчеркнул он.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре