Избирательные участки, созданные в Казахстане, готовы к проведению президентских выборов

Приняты все необходимые меры, предусмотренные законодательством, для обеспечения голосования граждан Азербайджанской Республики, проживающих в Республике Казахстан, на внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики, назначенных на 7 февраля.

Как передает Day.Az, oб этом во вторник Trend сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в Республике Казахстан.

Так, в посольстве, расположенном в городе Астана, создан избирательный участок №41 Ясамальского первого избирательного округа №15, а в представительстве посольства в городе Алматы - избирательный пункт №47.

В Генеральном консульстве Азербайджана в Актау будет функционировать избирательный участок №15 Ясамальского первого избирательного округа №46.

Завершена работа по распространению среди избирателей уведомлений о дате, времени и месте проведения голосования. Предварительные наблюдения дают основания говорить о высокой явке избирателей, сообщили в посольстве.

Было отмечено, что избирательные участки обеспечены необходимыми техническими и методическими средствами, подготовлены соответствующие информационные доски. Созданы все условия для свободного голосования избирателей.

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