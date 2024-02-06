Избирательный участок в посольстве Азербайджана в Беларуси полностью готов к процессу голосования на выборах

Избирательный участок в посольстве Азербайджана в Беларуси полностью готов для голосования в связи с назначенными на 7 февраля в Азербайджане внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на secki-2024.az, голосование на созданном в посольстве избирательном участке №38 Наримановского первого избирательного округа №19 начнется в 08:00 по местному времени (09:00 по бакинскому времени).

С целью обеспечения избирательного права граждан, проживающих за пределами страны, на президентских выборах посольством Азербайджана в Беларуси были приняты соответствующие организационно-технические меры. Созданы все условия для проведения свободного, справедливого, демократического и прозрачного голосования.

Отметим, что 37 избирательных участков, созданных при посольствах и консульствах Азербайджана в 49 странах, полностью готовы к процессу голосования.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!