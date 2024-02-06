Сербия поддержала Азербайджан в ПАСЕ

Автор: Абдул Керимханов

Главный редактор Day.Az

В ПАСЕ так и не удалось добиться консенсуса в отношении того, как "наказать" Азербайджан. Как мы сообщали ранее, делегация Сербии в ПАСЕ направила обращение председателю организации в связи с принятием резолюции об отказе в ратификации полномочий азербайджанской делегации.

В своем обращении к председателю Ассамблеи Теодоросу Русопулосу сербская делегация выразила глубокую убежденность, что данная резолюция является шагом назад от подлинного диалога в рамках ПАСЕ и лишь способствует продолжающейся поляризации. Она также демонстрирует углубляющуюся деградацию ценностей в Ассамблее.

Как подчеркнули сербские парламентарии, решение ПАСЕ "является серьезным ударом по репутации Ассамблеи и Совета Европы в целом, а также пренебрежением духом сотрудничества, который эти организации поддерживают. Более того, это ведет к дистанцированию Совета от вопросов, касающихся Южного Кавказа, в том числе непосредственно связанных с мандатом организации, что не может считаться отвечающим ее интересам".

Таким образом Сербия не на словах, а на деле показала приверженность международному праву. Поддержав Баку в ПАСЕ, официальный Белград продемонстрировал то, как должны поступать настоящие друзья. И в Азербайджане этот шаг Сербии встретили с большим уважением.

К сожалению, Азербайджан так и не дождался (по крайней мере пока) подобных обращений от других государств, называющих себя нашими друзьями. Речь идёт об Украине, Молдове, Грузии и Румынии. И такая позиция вышеуказанных стран кажется довольно странной.

В чем заключается основная претензия ПАСЕ к нашей стране? В том, что Азербайджан самостоятельно восстановил суверенитет и территориальную целостность. Учитывая, что Украина, Молдова и Грузия по сей день де-факто не контролируют часть своей территории, поддержать Азербайджан было необходимо хотя бы исходя из собственных интересов.

Пребывание в ПАСЕ ровным счётом ничего не дало Азербайджану в плане освобождения оккупированных территорий. Парламентарии от разных стран раз за разом призывали нас довольствоваться итогами Второй карабахской войны и не закрывать окончательно вопрос армянского сепаратизма в Карабахе. Но такой расклад никак не мог устроить Азербайджан. И в сентябре 2023 года в результате молниеносной однодневной операции суверенитет Азербайджана был восстановлен в рамках международно признанных границ. Такая "дерзость" не могла оставить равнодушными наших недругов, которые через ПАСЕ решили отомстить Азербайджану.

И в отношении Сербии ведётся ровным счётом идентичная политика. Запад вынуждает Сербию отказаться от Косова в обмен на туманные обещания членства в ЕС. Но в декабре 2023 года президент Александар Вучич ясно дал понять, что не собирается идти на уступки в вопросе территориальной целостности страны. "Сербия не признает независимость Косово и не примет ни одного документа, обязывающего поддерживать и помогать так называемому Косово в членстве в ООН, организациях, институтах и агентствах ООН", - заявил тогда на пресс-конференции Вучич.

Буквально через несколько дней после этого заявления перед администрацией Белграда начались беспорядки. Протестующие окружили здание администрации и пытались сломать двери. Тогда президент Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет, подчеркнув, что в Сербии власть сменяется на выборах. Уж очень надо быть наивным чтобы не понять очевидное - независимая политика президента Вучича и его отстаивание национальных интересов приводит Запад в ярость.

Что касается ПАСЕ, то последняя резолюция этой организации в очередной раз показала степень деградации европейских институтов. Это диагноз, который невозможно опровергнуть. О котором говорит вслух Азербайджан, Сербия. Остаётся надеяться, что и другие страны подтянутся и перестанут замалчивать этот неоспоримый факт.