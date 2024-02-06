Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ШОС

6 февраля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжаном Мином, находящимся с визитом в стране в связи с наблюдением за внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az во вторник в МИД, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ШОС, а также вопросы, связанные с внеочередными президентскими выборами.

Министр отметил, что Азербайджан как партнер ШОС по диалогу плодотворно сотрудничает с организацией в вопросах региональной безопасности, в том числе в продвижении таких коммуникационных проектов, как транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг.

Было подчеркнуто, что Азербайджан, имеющий особую позицию и вес на евразийском пространстве, придает большое значение сотрудничеству с ШОС, а также отмечена важность оценки текущих перспектив сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, инвестиций, гуманитарной деятельности, туризма и т.д. Подчеркнуты наличие широких возможностей для сотрудничества в области экологии, учитывая, что 2024 год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира", а также будущее проведение в стране такого престижного мероприятия, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Джейхун Байрамов подчеркнул особую важность внеочередных президентских выборов, которые впервые пройдут на всей территории Азербайджана, включая освобожденные территории, находившиеся под оккупацией почти 30 лет. Было сообщено о проделанной министерством иностранных дел Азербайджана работе по организации избирательного процесса для граждан, которые в настоящее время живут и работают в зарубежных странах.

Генеральный секретарь Чжан Мин поблагодарил за приглашение в связи с наблюдением за внеочередными президентскими выборами, отметив высокий уровень организации процесса подготовки к выборам.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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