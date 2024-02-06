Джейхун Байрамов принял главу наблюдательной миссии ТюркПА

6 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял руководителя наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Османа Местена и других членов делегации.

Об этом Day.Az сообщили в МИД.

Согласно информации, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ТюркПА, а также о подготовке к внеочередным президентским выборам в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля текущего года. Министр Джейхун Байрамов отметил, что ТюркПА является важной платформой для развития существующих братских и дружественных связей между тюркскими государствами на межпарламентском уровне, подчеркнул важность парламентской дипломатии в расширении сотрудничества в политическом, экономическом, социальном, культурном, гуманитарном и других направлениях между нашими государствами. Было отмечено, что расширение контактов между тюркскими государствами на разных уровнях способствует взаимовыгодному сотрудничеству в рамках региональных и международных организаций.

Подробно проинформировав о подготовке к внеочередным президентским выборам, в том числе о работах, проведенных в этой связи министерством иностранных дел, министр Джейхун Байрамов отметил особое историческое значение этого избирательного процесса, впервые проводимого после полного восстановления суверенитета на всей территории Азербайджана. Было отмечено, что на освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

Глава миссии Осман Местен особо подчеркнул победу братского Азербайджана в 44-дневной войне, а также то, что миссия будет наблюдать за президентскими выборами, впервые проводимыми после восстановления полного суверенитета Азербайджана на всей территории страны.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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