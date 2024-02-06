В Шуше проголосуют 1189 человек

Город Шуша Азербайджана полностью готов к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 7 февраля.

Как сообщает Day.Az, на избирательном участке №105 в здании средней школы №1 города Шуша зарегистрировано 1189 избирателей.

Ожидается активность избирателей на данном избирательном участке в Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендском избирательном округе №124.

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