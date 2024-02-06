https://news.day.az/politics/1634974.html В Шуше проголосуют 1189 человек
В Шуше проголосуют 1189 человек
Город Шуша Азербайджана полностью готов к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 7 февраля.
Как сообщает Day.Az, на избирательном участке №105 в здании средней школы №1 города Шуша зарегистрировано 1189 избирателей.
Ожидается активность избирателей на данном избирательном участке в Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендском избирательном округе №124.
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