Сегодня в Азербайджане день президентских выборов

Сегодня, 7 февраля, в Азербайджане день президентских выборов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, с 08:00 избирательные участки будут открыты для голосования избирателей и закроются в 19:00.

Информационный центр Секретариата ЦИК предоставит предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

За пост президента будут бороться кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

В списках избирателей значатся имена 6 миллионов 478 тысяч 623 избирателей. Они будут голосовать на 6537 избирательных участках по всей стране. Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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