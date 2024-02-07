https://news.day.az/politics/1634980.html Скончался азербайджанский дипломат Эльшан Абдулазимов
Скончался азербайджанский дипломат Эльшан Абдулазимов
Азербайджанский дипломат Эльшан Абдулазимов скончался после тяжелой болезни.
Как сообщает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
"Сегодня после тяжелой болезни скончался наш ценный коллега, профессиональный дипломат Эльшан Самед оглы Абдулазимов. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким покойного!", - отмечает ведомство.
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