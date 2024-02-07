Скончался азербайджанский дипломат Эльшан Абдулазимов

Азербайджанский дипломат Эльшан Абдулазимов скончался после тяжелой болезни.

Как сообщает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

"Сегодня после тяжелой болезни скончался наш ценный коллега, профессиональный дипломат Эльшан Самед оглы Абдулазимов. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким покойного!", - отмечает ведомство.