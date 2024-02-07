В Китае началось голосование в связи с президентскими выборами в Азербайджане

В связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане в 8:00 утра по местному времени (04:00 по бакинскому времени) на избирательном участке, созданном в нашем посольстве в Китае началось голосование.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, процесс голосования проводится в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики, Избирательным кодексом и другими законодательными актами в этой области.

Отметим, что сегодня в Азербайджане пройдут президентские выборы. Для участия в президентских выборах зарегистрировано 7 кандидатов. Кандидатуры 5 из них были выдвинуты политическими партиями, 2 - по собственной инициативе. 9 января завершилась регистрация кандидатов в президенты.

В списке избирателей имена 6 миллионов 478 тысяч 623 избирателей. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрированы 90 372 наблюдателя. 790 из них представляют 72 международные организации. Это наблюдатели из 89 стран.

Выборы охватывают всю территорию Азербайджана, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков. На этих участках смогут проголосовать более 23 тысяч избирателей.

За выборами будут наблюдать 190 международных медиа-структур. 216 их представителей зарегистрированы в качестве международных наблюдателей.

В день голосования избирателям, чье имя значится в списке избирателей, но не имеющим возможности прийти проголосовать на участки, в соответствии с требованием Избирательного кодекса, будет доставлена переносная урна для голосования.

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