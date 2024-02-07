Текущая ситуация на избирательных участках Ханкенди

Избирательный участок избирательного округа №122 города Ханкенди обеспечен необходимыми техническими и методическими средствами, вывешены списки избирателей и информационные стенды, установлены кабинки для голосования избирателей, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

На избирательных участках определены места для секретаря и членов комиссии, а также наблюдателей, которые будут следить за ходом выборов. Бюллетени уже доставлены на избирательный участок.

Таким образом, участок полностью готов к проведению президентских выборов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане пройдут президентские выборы. Для участия в президентских выборах зарегистрировано 7 кандидатов. Кандидатуры пяти из них были выдвинуты политическими партиями, двух - по собственной инициативе. 9 января завершилась регистрация кандидатов в президенты.

В списке избирателей имена 6 миллионов 478 тысяч 623 человек. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрированы 90 372 наблюдателя из 89 стран (790 из них представляют 72 международные организации).

Выборы охватывают всю территорию Азербайджана, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков. На этих участках смогут проголосовать более 23 тысяч избирателей.

За выборами будут наблюдать 190 международных медиаструктур. 216 их представителей зарегистрированы в качестве международных наблюдателей.

В день голосования избирателям, чье имя значится в списке избирателей, но не имеющим возможности прийти проголосовать на участки, в соответствии с требованием Избирательного кодекса, будет доставлена переносная урна для голосования.

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