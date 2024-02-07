Граждане Азербайджана очень активно голосуют на выборах.

Об этом в среду сказал Trend, генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) Дмитрий Кобицкий в избирательном участке №10 избирательного округа №7, организованным в школе №132-134, передает Day.Az.

"Очень приятно наблюдать за активностью граждан. Уже прямо с утра у участков собралась очередь. Отрадно понимать, что людям не безразличны происходящие в стране процессы.

Мы объезжаем избирательные участки. На данный момент это для нас уже второй участок. Мы планируем проехать не меньше 15 избирательных участков, чтобы картина была полностью для нас понятна. Будем это делать в течение всего дня. Вечером все группы наблюдателей соберутся для того, чтобы подвести итоги и поделиться впечатлениями", - сообщил Кобицкий.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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