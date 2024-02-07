Жители Физули голосуют на трех избирательных участках

Жители освобожденного от оккупации города Физули, а также работающие здесь люди с воодушевлением участвуют в процессе голосования на внеочередных президентских выборах. Они голосуют на трех созданных здесь участках.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в Физули наблюдается активность избирателей.

Всего в Физулинском избирательном округе № 84 на избирательном участке № 77 зарегистрировано 54 457 избирателей и 1 020 наблюдателей. Из них 3 619 человек зарегистрированы на освобожденных от оккупации территориях. Так, 1 292 человека, зарегистрированных на избирательном участке №77, где проходят выборы, являются жителями города Физули. На избирательном участке №75 зарегистрирован 1 351 человек, а на избирательном участке № 76 - 976 избирателей, работающих на освобожденных от оккупации территориях.

В городе Физули среди избирателей есть и молодые люди, которые голосуют впервые.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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